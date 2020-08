Gilberto, de 27 anos, regressa ao futebol europeu, depois de uma curta passagem em 2015/16, quando se transferiu para os italianos da Fiorentina, tendo disputado apenas sete jogos e sido emprestado ao Vasco da Gama e ao Fluminense, que acabou por contratar o lateral direito.

Helton Leite, de 29 anos, representou o Boavista nas duas últimas épocas, depois de ter efetuado toda a carreira desportiva no Brasil, de onde saiu em 2018, para ingressar no clube portuense.

O médio brasileiro Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, cuja contratação foi anunciada em março, era o único reforço oficial do Benfica, tendo chegado na sexta-feira em Lisboa, no mesmo dia de Gilberto, que apenas hoje foi confirmado como jogador benfiquista.