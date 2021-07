O presidente autosuspenso do Benfica tem um prazo de 30 dias para resolver a situação legal no âmbito da Operação Cartão Vermelho. E, se nada for feito, o Conselho Fiscal da SAD encarnada vai afastá-lo de funções.

"A Benfica SAD informa que o Conselho Fiscal comunicou ao Conselho de Administração que, perante o teor daquelas medidas de coação, em especial a proibição de contactar com os demais membros do Conselho de Administração, situação que, na verdade, resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração, declarará, nos termos previstos no artigo 401.o do Código das Sociedades Comerciais, o termo das funções do Sr. Luís Filipe Vieira como membro do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, salvo se entretanto o Sr. Luís Filipe Vieira deixar de exercer o referido cargo ou a causa de impossibilidade de exercício desse cargo cessar", esclareceu a SAD num comunicado enviado esta quarta-feira à tarde à CMVM.

A justificação para esta decisão tem por base defender os "interesses" da própria SAD — que quer transparência e celeridade no desenrolar do processo.

"O Conselho Fiscal salientou ainda que esta sua decisão é tomada ponderando os interesses da Benfica SAD e a necessidade de transmitir, com clareza e transparência a todos os stakeholders da Benfica SAD, informação acerca da composição e do funcionamento do Conselho de Administração", indica a nota.

Outro tópico abordado teve que ver com a investigação em curso, isto é, o clube demarcou-se de Luís Filipe Vieira e confirmou que está a colaborar com as autoridades para investigar os alegados 2,5 milhões de euros que o líder encarnado terá retirado à SAD para proveito próprio.

"Relativamente ao alegado desvio de €2,5 milhões pelo Sr. Luís Filipe Vieira da Benfica SAD para proveito próprio, a Benfica SAD está a cooperar com as autoridades competentes, prestando as informações que lhe foram solicitadas e diligenciando no sentido de apurar os factos relevantes para, conforme previsto na lei, aferir o cumprimento dos deveres legais e contratuais por parte do Sr. Luís Filipe Vieira enquanto membro do Conselho de Administração", assinala.

Vieira está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação. E não pode contactar com ninguém da administração encarnada.

O antigo futebolista Rui Costa, vice-presidente na direção de Vieira, assumiu a liderança do clube e da SAD.