“O Benfica regressou nesta segunda-feira, e pela primeira vez desde a interrupção das competições devido à pandemia da covid-19, aos treinos de conjunto, conforme protocolado. Passados mais de 60 dias, o treinador Bruno Lage voltou a liderar uma sessão de trabalhos no Centro de Estágio do Seixal com todos os jogadores em simultâneo”, lê-se numa nota publicada no site oficial dos ‘encarnados’, em que também são disponibilizadas algumas fotografias da sessão.

Os campeões nacionais já tinham regressado ao trabalho no início de maio, mas com sessões individualizadas e com o plantel divido em quatro grupos.

A I Liga, liderada pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, vai regressar a partir de 04 de junho, com os ‘encarnados’ a receberem o Tondela, na 25.º jornada.

Falta disputar um total de 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.