Os ‘encarnados’, recordistas de títulos da competição, com 26 taças, chegam a esta fase depois de terem ‘sofrido’ para eliminar no sábado o Vizela (2-1), do Campeonato de Portugal, enquanto os ‘dragões’ golearam no domingo em casa o Vitória de Setúbal (4-0).

O Sporting de Braga, a outra equipa em prova – além de Benfica e FC Porto -, que já conquistou o troféu, chega aos ‘oitavos’ depois de ter igualmente afastado um emblema da I Liga, o Gil Vicente, ao impor-se por 1-0.

A quarta eliminatória ‘afastou’ mais quatro clubes do escalão principal (Belenenses, Vitória de Setúbal, Moreirense e Gil Vicente), depois de na anterior terem ‘caído’ sete, um dos quais o Sporting, detentor do troféu.

No sorteio de hoje estarão sete equipas da I Liga (FC Porto, Santa Clara, Famalicão, Sporting de Braga, Benfica, Paços de Ferreira e Rio Ave) e quatro do segundo escalão (Varzim, Académico de Viseu, Desportivo de Chaves e Mafra).

Do Campeonato Portugal serão cinco as equipas presentes, com Sporting de Espinho, Marinhense, Anadia e Canelas 2010 — os dois últimos em estreia nesta fase – apurados após jogos ‘do mesmo campeonato’, mas o Sertanense teve o mérito adicional de vencer o Farense, da II Liga.

Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.