O Benfica e o Vitória de Guimarães empataram hoje 0-0, no jogo de abertura do grupo B da Taça da Liga de futebol, disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

As duas equipas estão assim empatadas na frente do grupo, cuja primeira jornada apenas ficará completa no dia 12 de outubro, quando o Sporting da Covilhã receber o Vitória de Setúbal.