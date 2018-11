O Benfica comprometeu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar 1-1 na receção aos holandeses do Ajax, em encontro da quarta jornada do Grupo E.

O brasileiro Jonas, que não marcava para a ‘Champions’ desde 16 de fevereiro de 2016, deu vantagem aos ‘encarnados’, aos 29 minutos, mas, na segunda parte, aos 61, o sérvio Dusan Tadic restabeleceu a igualdade.

Na classificação, e com duas rondas por disputar, os alemães do Bayern Munique, que venceram em casa o AEK Atenas por 2-0, isolaram-se na frente, com 10 pontos, contra oito do Ajax e quatro do Benfica. Os gregos continuam a zero.