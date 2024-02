Em encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da prova, valeu ao conjunto português os dois golos do argentino Ángel Di María na primeira mão, ambos de grande penalidade, que permitiram a vitória pela diferença mínima, garantindo a sexta presença no top 16 da Liga Europa, após 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14 e 2018/19, tendo perdido as finais de 2013 e 2014.

O sorteio dos oitavos de final realiza-se na sexta-feira, em Nyon, Suíça.