O médio Alfa Semedo vai jogar no Reading, do segundo escalão inglês, por empréstimo do Benfica, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Reading, de Inglaterra, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Alfa Semedo. O contrato de cedência do médio ao clube inglês (Championship) é válido até ao final da época 2020/21″, revelam os 'encarnados'. O médio luso-guineense vai jogar pela segunda época consecutiva no Championship, depois de ter estado emprestado ao Nottingham Forest. Alfa Semedo chegou ao Benfica como júnior, passando por empréstimo pelo Vilafranquense, antes de se mudar a título definitivo para o Moreirense, em 2017/18, sendo 'resgatado' pelo Benfica na temporada seguinte, cedendo-o a meio da época ao Espanyol.