Em pouco menos de uma semana, os ‘encarnados’ perderam com os bascos (0-1), para a Liga dos Campeões, e empataram com os ‘gansos’ (1-1), na I Liga, ambos no Estádio da Luz, pelo que a deslocação à Serra da Freita é duplamente importante para a formação de Roger Schmidt.

Além de tentar retomar o caminho dos triunfos, o Benfica sabe de antemão que uma derrota o deixará de fora da ‘final four’ da Taça da Liga, tendo em conta que os arouquenses – que vêm de um desaire no campeonato, com o Moreirense – já jogaram uma partida, na qual venceram o AVS, da II Liga, por 2-1, em setembro, somando neste momento três pontos.

Uma vez que cada grupo é composto por três equipas e cada uma só realiza dois encontros, se o Arouca bater o Benfica, garantirá automaticamente uma vaga na próxima fase. Em caso de empate, as ‘águias’ continuarão na luta pelo apuramento, sendo que, nesse caso, terão de vencer na derradeira ronda o AVS, na Luz, em dezembro, por uma margem igual ou superior a dois golos.

O Benfica é o recordista de troféus da Taça da Liga, com sete, mas não vence a competição desde 2016, enquanto o Arouca atingiu a ‘final four’ na temporada passada, perdendo com o Sporting nas meias-finais.

A partida entre Arouca e Benfica tem início agendado para as 20:15, no Estádio Municipal de Arouca.