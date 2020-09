As equipas de hóquei em patins do Benfica, FC Porto e Sporting ficaram em grupos distintos na Liga Europeia, com o Barcelos e a Oliveirense a encontrarem-se no grupo D, ditou hoje o sorteio realizado em Lisboa.

No grupo A, o Sporting, último campeão europeu, em 2019, vai defrontar o Noia (Espanha), o Coutras (França) e o Herringen (Alemanha), e, no grupo B, o FC Porto tem como adversários o Liceo (Espanha), o Genève (Suíça) e o La Vendeenne (França). Já no grupo C, o Benfica tem pela frente o Barcelona (Espanha), recordista de títulos, o Diessbach (Suíça) e o Bassano (Itália), enquanto que, no grupo D, Barcelos e Oliveirense encaram o Saint Omer (França) e o Reus (Espanha). A Liga Europeia de Hóquei em Patins é a principal competição europeia de clubes de Hóquei em Patins, sendo uma prova organizada pela World Skate Europe – Rink Hockey, e o Sporting é o atual campeão europeu, depois de não ter terminado a prova em 2019/20, devido à covid-19. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram