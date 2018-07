O treinador do Benfica, Rui Vitória, considerou hoje que a sua equipa fez um jogo seguro num teste muito difícil frente ao Sevilha, que venceu por 1-0, em jogo de preparação.

"Saio satisfeito com a exibição e com os jogadores. Foi um teste muito difícil contra uma equipa de qualidade, que tem um sistema que nos ia colocar novas ‘nuances’. O Sevilha joga com três jogadores na zona central mais recuada e depois tem muita dinâmica na frente. Fizemos um jogo muito seguro frente a um adversário de valia”, disse o treinador do Benfica após o triunfo frente à equipa andaluz graças a um golo do reforço chileno Nicolás Castillo.

Apesar da satisfação com a exibição do Benfica, Rui Vitória considerou que a equipa "poderia ter definido melhor em duas boas situações" que criou na primeira parte, sem deixar, porém, de elogiar o "empenho e a qualidade de jogo" que pediu aos jogadores.

Analisando o desempenho na segunda parte, Rui Vitória revelou que fez alguns ajustes de modo não permitir que a equipa deixasse que a bola entrasse tão facilmente nas costas do seu meio-campo e que não perdesse a segunda bola como estava a acontecer em determinados momentos.

“Retificámos, os jogadores entraram muito determinados, fizemos o golo e tivemos mais algumas jogadas em que podíamos ter finalizado melhor", explicou Rui Vitória.

O técnico encarnado não pôde contar, à última hora, com o concurso do guarda-redes Mile Svilar, devido a lesão contraída no ‘aquecimento’ para o jogo, o que o forçou a optar pelo guarda-redes alemão Odisseas Vlachodimos, contratado esta época, para o onze inicial.

Svilar apresentou queixas na região adutora direta e será reavaliado nas próximas horas.