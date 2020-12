A equipa inglesa, que ao intervalo vencia por 4-0, construiu o volumoso resultado com golos marcados por Kirby (dois e 33 minutos), Bright (29), Harder (45) e England (54), confirmando o favoritismo frente à formação lisboeta, estreante na mais importante prova europeia de clubes.

A equipa benfiquista, que eliminou as gregas do PAOK (3-1) e as belgas do Anderlecht (2-1) para atingir os 16 avos de final da ‘Champions’ feminina, volta a defrontar o Chelsea em 16 de dezembro (19:00), nos arredores de Londres, em jogo da segunda mão.