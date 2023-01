O anterior máximo também tinha acontecido num dérbi realizado no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, com 14.221 espetadores, num embate realizado em 08 de maio de 2022 e que valeu o título de 2021/22 às ‘encarnadas’.

No embate de hoje, Jéssica Silva, aos 15 e 18 minutos, a brasileira Ana Vitória, aos 38 e 52, e a nigeriana Christy Ucheibe, aos 76, apontaram os golos do ‘onze’ de Filipa Patão, que vai defrontar o Famalicão nas ‘meias’.