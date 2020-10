Os 'encarnados', que venceram folgadamente os dois primeiros jogos na prova, ocupam o quarto lugar, com os mesmos seis pontos de FC Porto e Marítimo, que no sábado foi vencer por 3-2 no terreno dos campeões nacionais, e menos um do que o Santa Clara, que empatou 0-0 na receção ao Gil Vicente.

A formação comandada por Jorge Jesus, que já anunciou a titularidade dos centrais Otamendi e Jardel, após a saída de Rúben Dias, pode isolar-se no comando da prova, antes da interrupção para jogos da seleção.

A partir das 18:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica vai reencontrar o Farense, que regressou à I Liga após 18 anos e só venceu uma vez no terreno 'encarnado', em 23 jogos para o campeonato, e perdeu os dois primeiros embates na competição, ocupando o último lugar.

A jornada promove ainda outro embate entre lisboetas e algarvios, com a visita do Sporting, 10.º classificado com três pontos e apenas um jogo disputado, ao Portimonense, 15.º, com em dois desafios.

Os 'leões' vão apresentar-se em Portimão, num encontro marcado para as 21:00, na 'ressaca' da goleada sofrida frente aos austríacos do LASK Linz (4-1), que afastou a equipa orientada por Rúben Amorim da fase de grupos da Liga Europa.

Nos 17 embates anteriores entre as duas equipas no recinto portimonense, o Sporting venceu em sete ocasiões, empatou cinco e perdeu outras tantas.

Igualmente depois de ter sido afastado das competições europeias, o Rio Ave, 13.º com dois pontos, visita o Famalicão, nono com três, a partir das 18:30, depois de o Nacional, quinto com quatro, receber o Belenenses SAD, 12.º com três, num jogo marcado para as 15:30.

Em caso de vitória, a formação insular pode igualar o Santa Clara e chegar aos lugares cimeiros da classificação.

Programa e resultados da terceira jornada:

- Sexta-feira, 2 out:

Moreirense – Boavista, 1-1

Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 1-0

- Sábado, 3 out:

Santa Clara - Gil Vicente, 0-0

FC Porto – Marítimo, 2-3

Tondela - Sporting de Braga, 0-4

- Domingo, 4 out:

Nacional - Belenenses SAD, 15:30

Famalicão - Rio Ave, 18:30

Benfica – Farense, 18:30

Portimonense – Sporting, 21:00