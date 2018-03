Há 21 jogos sem perder, contando já sete triunfos consecutivos, o treinador diz estar concentrado no trabalho que o Benfica tem de fazer, motivo pelo qual quer conquistar os três pontos diante dos comandados de José Peseiro, embora reconheça as dificuldades que irá encontrar.

"O Rúben Dias e o Sálvio vão estar convocados. Por natureza, sou otimista e este tipo de paragens são aproveitadas para ser benéficas. Permitiu ter um conjunto de jogadores mais jovens a jogar connosco, acertar alguns aspetos do nosso jogo e estar mais tempo com as nossas famílias. Estamos desejosos de voltar à competição porque vimos de um jogo muito positivo", afirmou.

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 28.ª jornada da I Liga, sustentou que a paragem do campeonato, para os jogos de seleções, acabou por ser benéfica, porque permitiu não só a recuperação de Rúben Dias, que se tinha lesionado diante do Feirense (triunfo, por 2-0), na última ronda, como também o regresso do extremo argentino, de 27 anos.

"Prevejo um jogo difícil, não uma equipa remetida à defesa e com preocupação de atacar. A nós, resta-nos desmanchar esta equipa. Vamos contornar os obstáculos de uma forma muito convicta, muito determinada, a querer muito ganhar”, disse.

Para Rui Vitória o segredo do sucesso dos 'encarnados ' assenta em quatro pilares: entusiamo, racionalidade, intensidade e qualidade. São estes os atributos para ganhar qualquer jogo. Em caso de triunfo o Benfica assume, ainda que provisoriamente, a liderança do campeonato (o FC Porto joga na segunda-feira com o Belenenses, no Restelo), um aspeto que não lhe tira o sono, nem o deixa preocupado.

"Nós jogamos para nós e não para os outros. Temos de fazer o nosso trabalho. Amanhã (sábado), há mais uma nova final. Vamos procurar vencer. O trabalho dos outros não me diz respeito", atirou.

Em relação à reunião entre a Liga de Clubes e o Sindicato dos Jogadores, agendada para a próxima segunda-feira, Rui Vitória não se quis alongar, por não querer "isolar esse caso da realidade que é o futebol português", mas aproveitou o momento para apelar à consciencialização de todos os intervenientes.

"Soube da notícia, em traços gerais. A modalidade tem passado para terceiro ou quarto plano. As pessoas com responsabilidades têm de meter a mão na consciência. Dentro do campo, têm-se respeitado uns aos outros. A modalidade tem de ser muito protegida. Há que refletir sobre estas questões, ninguém ganha com isso. Tenho quase a certeza que as vendas dos jornais e as audiências têm baixado. Todos temos de pensar sobre isso", concluiu.

O Benfica, segundo classificado da I Liga, com 68 pontos, recebe este sábado, às 18:15 horas, o Vitória de Guimarães, nono, com 33, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.