Os ‘encarnados’, que na ronda anterior empataram frente ao Moreirense e viram o Sporting isolar-se na liderança do campeonato, sabem que um triunfo lhes permite subir provisoriamente ao primeiro lugar, uma vez que os ‘leões’ apenas entram em campo no sábado.

O Benfica, atual segundo classificado com 29 pontos, a dois do Sporting, vai receber um Farense que vem de uma derrota na jornada anterior, depois de quatro partidas sem perder, e que é oitavo, com 16 pontos.

Antes, na abertura da jornada, o Sporting de Braga visita o Vizela e um triunfo permite aos forasteiros ultrapassarem, também de forma provisória, o FC Porto no terceiro lugar.

O Braga venceu seis dos últimos sete jogos no campeonato, com um empate pelo meio, e é quarto classificado, com 26 pontos, a dois do FC Porto, que apenas joga no sábado, tendo pela frente um Vizela que vem de uma derrota e não vence há dois jogos, somando 10 pontos, no 15.º lugar.