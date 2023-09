O Benfica vai tentar a terceira vitória consecutiva na I Liga de futebol na receção ao Vitória de Guimarães, na quarta jornada, com os vimaranenses no grupo que lidera a classificação só com triunfos.

Os 'encarnados', que venceram as duas últimas partidas no campeonato depois da derrota na estreia frente ao Boavista, sabem que, em caso de triunfo, se juntam ao Vitória de Guimarães, FC Porto e Sporting na frente da prova de forma provisória, uma vez que 'dragões' e 'leões' apenas jogam domingo. O jogo entre o Benfica e o Vitória de Guimarães está agendado para as 20:30, no Estádio da Luz, e vai ser dirigido por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve. Também hoje, o Casa Pia recebe o Rio Ave (15:30), o Farense joga em casa do Famalicão (18:30) e o Portimonense é anfitrião do Estrela da Amadora (18:30).