No estádio da Luz, os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador aos 59 minutos, com um golo do suíço Seferovic, com Pizzi a ampliar a vantagem aos 78.

O Benfica regressou às vitórias no campeonato, depois de dois empates seguidos na prova, e está no quarto lugar, com 42 pontos, a 13 pontos do líder Sporting, a quarto do Sporting de Braga e a três do FC Porto, enquanto o Rio Ave somou a segunda derrota consecutiva e está em 10.º, com 22.