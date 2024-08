O Benfica sofreu hoje a primeira derrotada da pré-época futebolística ao ser batido pelos ingleses do Fulham, treinados pelo português Marco Silva, por 1-0, em jogo particular disputado no Estádio Algarve.

Na última partida de preparação dos ‘encarnados’ para a nova temporada, nigeriano Alex Iwobi, aos 21 minutos, marcou o único golo. Nos jogos anteriores da pré-temporada 2024/25, e emblema das ‘águias’ venceu Farense (5-0), Almería (3-1) e Feyenoord (5-0), somando ainda dois empates, com Celta de Vigo (2-2) e Brentford (1-1). O primeiro jogo oficial da época está marcado para o dia 11 de agosto, com uma visita ao terreno do Famalicão, em jogo da ronda inaugural da I Liga portuguesa de futebol.