O Benfica vai tentar alcançar hoje o Sporting de Braga e o Sporting no comando da I Liga de futebol, precisando de vencer na Madeira o Nacional, em jogo da quarta jornada da prova.

Depois de os ‘arsenalistas’ terem vencido, na sexta-feira, em casa do Desportivo de Chaves por 1-0 e de o Sporting ter vencido por idêntico resultado, no sábado, na receção ao Feirense, o Benfica terá agora de vencer na Choupana para se ‘colar’ aos seus dois rivais no comando.

Um pouco mais atrás, o FC Porto vai tentar fazer esquecer a recente derrota caseira (3-2) com o Vitória de Guimarães e manter-se na perseguição aos primeiros, recebendo no Dragão o Moreirense.

Além destes dois embates, a ronda fecha com outros dois jogos, com o Desportivo das Aves a receber o Marítimo e o Rio Ave a ser anfitrião do Portimonense.

Resultados e programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 31 ago:

Desportivo de Chaves – Sporting de Braga, 0-1

Vitória de Guimarães — Tondela, 1-0

- Sábado, 01 set:

Belenenses – Vitória de Setúbal, 0-0

Santa Clara — Boavista, 4-2

Sporting — Feirense, 1-0

- Domingo, 02 set:

Desportivo das Aves – Marítimo, 16:00 (SportTV)

Rio Ave — Portimonense, 16:00 (SportTV)

Nacional — Benfica, 18:30 (SportTV)

FC Porto – Moreirense, 20:30 (SportTV)