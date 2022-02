A ausência de resultados, com a eliminação na Taça de Portugal, a derrota na final da Taça da Liga e o descalabro no campeonato, que a deixa a 15 pontos do líder FC Porto, que tem mais um jogo, deixa a equipa debaixo de fogo.

Em Tondela, diante do 14.º classificado, os ‘encarnados’ estão ‘obrigados’ a dar uma resposta, sobretudo depois do desaire em casa com o Gil Vicente (2-1), que levou, a seguir ao jogo, o presidente Rui Costa ao balneário e a justificar-se perante os adeptos.

O jogo entre Tondela e Benfica, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga, e início marcado para as 19:00, antecede o embate entre os últimos classificados, com o Moreirense (17.º) a receber o Belenenses SAD (18.º).

Os dois emblemas procuram também o regresso aos triunfos, com o Moreirense sem vencer há três jornadas, empate com Benfica (1-1) e derrotas com Santa Clara (2-0) e Sporting de Braga (2-0), e o Belenenses SAD há quatro, com derrotas diante de Famalicão (1-0), FC Porto (4-1) e Sporting (4-1) e empate com Marítimo (1-1).

O jogo em Moreira de Cónegos, com início às 21:15, tem arbitragem de Nuno Almeida, da associação de Lisboa.