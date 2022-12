No regresso da prova após a pausa para a realização do Mundial2022, a equipa lisboeta enfrenta um dos mais desafiantes testes à supremacia que tem evidenciado na época 2022/23, na qual não perdeu nenhum dos 28 jogos oficiais, ao defrontar o terceiro classificado, apesar de os minhotos terem sido derrotados nos dois últimos encontros em casa.

O Benfica, que está privado do brasileiro Neres, mas poderá alinhar com os argentinos Otamendi e Enzo Fernández, regressados esta semana após a conquista do título mundial, ficou um pouco mais pressionado pelo triunfo obtido pelo FC Porto na quarta-feira, na receção ao Arouca, por 5-1.

O campeão nacional reduziu o atraso para o rival para cinco pontos, colocando-se, simultaneamente, a salvo da ameaça dos bracarenses, que estão agora a quatro pontos de distância do segundo classificado e em igualdade pontual com o Sporting, que recuperou o quarto lugar na quinta-feira, com o triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha Paços de Ferreira.

Entre os outros jogos da I Liga marcados para hoje, destaca-se a estreia do treinador Tulipa no comando técnico do Vizela (13.º posicionado), que recebe o Vitória de Guimarães (sexto), enquanto o Desportivo de Chaves (10.º) defronta em casa o Famalicão (16.º).