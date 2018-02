Os tentos de Fábio Cecílio (05) e Fernandinho (16) pareciam ter dado o rumo da vitória ao Benfica, mas Dieguinho (19) e Pany Varela (34) recolocaram o Sporting no jogo e consequentemente a confirmação do primeiro lugar da fase regular, com 53 pontos, face aos 48 dos ‘encarnados'.

Separados por seis pontos na tabela à partida para este encontro, o Sporting foi quem entrou mais confortável dentro da quadra, aproveitando bem o espaço que os ‘encarnados' ofereceram, pecando apenas na finalização, por intermédio de Divanei e Merlin.

Só já perto do décimo minuto da primeira parte, e numa altura de algum relaxamento ‘leonino', a equipa de Joel Rocha dispôs de uma soberana chance para passar para a frente do jogo, mas Raúl Campos, assistido por Robinho, desperdiçou ao ver Caio Japa cortar sobre a linha de golo.

Contudo, a melhor defesa do campeonato (21 golos sofridos) desmoronou-se num lance de genialidade do português Fábio Cecílio, ao fazer um ‘túnel' a Dieguinho e a ser mais forte no frente a frente com André Sousa.

O Benfica remeteu o Sporting para o seu meio campo, obrigando os ‘leões' a jogarem curto e apostando na meia distância, que teve consequências com mais um tento ‘encarnado'. André Sousa combinou bem com Fernandinho, que se limitou a empurrar para a baliza deserta.

Ainda assim, os bicampeões nacionais conseguiram ir para o intervalo a perder pela margem mínima, com Dieguinho a redimir-se da culpa que teve no golo sofrido, com um belo remate à meia volta.

O Sporting voltou dos balneários a ter que correr atrás do prejuízo, arriscando mais no último passe e pressionando as ‘águias', que preferiram jogar nas transições rápidas. Pedro cary e Caio Japa foram perdulários, quando podiam ter feito melhor em ambas as ocasiões.