A equipa encarnada conquistou esta noite a segunda vitória a contar para o campeonato.

O Benfica somou este sábado o segundo triunfo em outras tantas jornadas da presente edição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Boavista, por 2-0.

Os 'encarnados', que não venceram no Bessa nas duas últimas temporadas, marcaram pelo argentino Facundo Ferreyra (35 minutos) e pelo português Pizzi (62), que apontou o quarto golo na prova.

O Benfica isolou-se assim provisoriamente na liderança do campeonato, com seis pontos, mais três do que o Boavista, que sofreu a primeira derrota.