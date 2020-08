O médio marroquino Taarabt, aos 14 minutos, e o ‘reforço’ brasileiro Everton, aos 21, apontaram os golos da equipa comandada por Jorge Jesus, enquanto o holandês Arnaut Danjuma, aos 17, fez o golo do Bournemouth, que vai disputar o segundo escalão de Inglaterra, após ter sido despromovido na época transata da Liga inglesa.

Jorge Jesus não pôde contar com o guarda-redes Helton Leite, os defesas Jardel e Grimaldo, o médio Samaris e o avançado Pedrinho, devido a lesão, deixando de fora da ficha de jogo, por opção técnica, o médio David Tavares e os avançados Jota e Dyego Sousa.

Com grande intensidade, pressão alta e ordem para atirar de meia distância, o Benfica apresentou movimentações ofensivas interessantes, sobretudo na primeira parte, diante dos ingleses, que resultaram em várias situações de perigo e jogadas de muito bom nível no último terço do terreno, a começar pelo fantástico ‘tiro’ ao ângulo superior de Taarabt, aos 14 minutos, num lance que se iniciou com uma recuperação de bola do marroquino na zona defensiva dos ingleses.

Respondeu rápido o Bournemouth, com outro bom golo, aos 17, por intermédio do holandês Arnaut Danjuma, que, à entrada da área, rematou em jeito, após assistência do espanhol Diego Rico, mas o Benfica continuou intempestivo e, aos 21, Everton mostrou serviço com novo tento de belo efeito, ao apanhar a bola em zona frontal e ao rematar junto ao chão e ao poste esquerdo de Asmir Begovic, recolocando as ‘águias’ na frente.

Ao intervalo, Jorge Jesus alterou a dupla atacante, com as entradas da contratação Waldschmidt e de Vinícius para os lugares de Pizzi e Seferovic, para uma segunda parte bem mais ‘adormecida’, fruto sobretudo das muitas substituições efetuadas pelos dois treinadores.

O ritmo baixo resultou em poucas aproximações às balizas, com o Benfica a almejar o golo com algum perigo apenas aos 86 minutos, por Diogo Gonçalves, que entrou aos 67, juntamente com Florentino, Gabriel e Cervi.

Gilberto foi outra ‘cara nova’ a mostrar-se aos adeptos, rendendo André Almeida aos 70, com Ferro e Chiquinho a serem as últimas ‘armas’ lançadas por Jorge Jesus, para render o internacional belga Jan Vertonghen, igualmente ‘reforço’, e Nuno Tavares, fazendo recuar Cervi para a lateral esquerda nos últimos minutos do encontro.

O guarda-redes Svilar e os defesas Tomás Tavares e Morato constaram da ficha de jogo, mas acabaram por não ser opções para o teste dos ‘encarnados’, que disputarão a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol daqui a cerca de duas semanas.

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica — Bournemouth, 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Taarabt, 14 minutos.

1-1, Arnaut Danjuma, 17.

2-1, Everton, 21.

Equipas:

- Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen, Nuno Tavares, Weigl, Taraabt, Rafa, Everton, Pizzi e Seferovic.

(Jogaram ainda: Waldschmidt, Vinícius, Florentino, Gabriel, Diogo Gonçalves, Cervi, Gilberto, Ferro e Chiquinho).

Treinador: Jorge Jesus.

- Bournemouth: Asmir Begovic, Adam Smith, Steve Cook, Lloyd Kelly, Diego Rico, Jefferson Lerma, Lewis Cook, Arnaut Danjuma, Junior Stanislas, Sam Surridge e Dominic Solanke.

(Jogaram ainda: Mark Travers, Jack Stacey, Philip Billing, Dan Gosling, Jack Simpson, Gavin Kilkenny, Jordan Zemura, Nmandi Ofoborh e Jaidon Anthony).

Treinador: Jason Tindall.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.