Pavlidis, aos sete minutos, na conversão de uma grande penalidade, e aos 15, ‘bisou’ para os ‘encarnados’, Benny reduziu para os minhotos, aos 19, e Otamendi, aos 42, voltou a ampliar a vantagem para os anfitriões, até que Ivo Rodrigues fixou o 3-2 final, aos 85.

O Benfica, que conquistou o segundo triunfo seguido, somou 47 pontos e reduziu para quatro o atraso relativamente ao líder Sporting, que não foi além de um empate 1-1 na visita ao FC Porto, terceiro, com 43, enquanto o Moreirense, que somou a quarta derrota seguida e o oitavo jogo sem vencer, segue no 11.º lugar, com 23 pontos.