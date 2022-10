O líder Benfica aumentou hoje para seis pontos a vantagem sobre o FC Porto no topo da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa dos 'dragões', por 1-0, em jogo da 10.ª jornada.

Num encontro em que jogou em superioridade numérica desde os 27 minutos, depois da expulsão de Eustáquio, o Benfica marcou o único golo da partida aos 72 minutos, por Rafa.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, acabou expulso já no final da partida por protestar junto do árbitro.

"Esta é daquelas derrotas que, dentro do muito, há pouca coisa a dizer. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Foi um bom jogo contra uma equipa que está a atravessar o melhor momento", disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa. "Estamos aqui para dar luta e vamos ganhar este campeonato porque somos os melhores", concluiu o treinador do Porto dando um murro na mesa ao sair da sala.

Com este triunfo, os 'encarnados', que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perdeu, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o FC Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.

Veja aqui o golo:

FC Porto 0 - 1 SL Benfica (Rafa)

*com Lusa