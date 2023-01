Em Paços de Ferreira, os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador com um golo do espanhol Grimaldo, logo aos sete minutos, e ampliaram vantagem por intermédio de João Mário, aos 11, fixando o resultado final.

Com este triunfo, o Benfica lidera a I Liga com 47 pontos, mais sete do que o Sporting de Braga e mais oito do que o FC Porto, equipas que têm menos um jogo, enquanto o Paços de Ferreira continua em último, com apenas seis pontos.