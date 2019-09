Em entrevista à TVI, Luís Filipe Vieira assumiu que o Benfica “tem um projeto do qual não abdica”, que passa pela aposta na formação, o que não impede que as ‘águias’ consigam atingir uma final da ‘Champions’ no futuro.

“Ninguém pode dizer quando vai acontecer. Temos um grupo de jogadores com ADN do Benfica, da formação. Se tiver de ir ao mercado, o Benfica irá ao mercado, seja em janeiro ou no final da época. Queremos chegar a uma final da Liga dos Campeões e vamos ter essa equipa para lutar numa final”, disse o dirigente, salientando que o Benfica tem “uma situação financeira invejável”, depois de ter apresentado resultados positivos de 300 milhões de euros (ME).

A venda de João Félix ao Atlético de Madrid, por 120 ME, a mais cara de sempre do futebol português, foi abordada na entrevista, sendo que Vieira explicou os contornos de um negócio que envolveu o empresário Jorge Mendes.

“O Jorge Mendes é sempre muito badalado. Outros querem trabalhar com ele e ele não trabalha. O Jorge Mendes tem um ‘tax’ [comissão] para cobrar. Parece que há um fantasma doido. É um profissional e leva 10%. Todos sabem. Quando a cláusula de rescisão [de João Félix] estava nos 60 ME e renovámos o contrato, ficou decidido que, se ele fosse vendido por 120 ME a pronto, Jorge Mendes teria a sua parte. Ainda não recebeu a comissão. Vai receber, mas lentamente”, contou.

As saídas do jovem avançado luso e de Jonas abriram duas vagas no ataque da equipa ‘encarnada’, que foram ocupadas por Raúl de Tomás e Carlos Vinícius. O espanhol, contratado por 20 ME ao Real Madrid, ainda não marcou qualquer golo em jogos oficiais, mas Luís Filipe Vieira não se mostrou preocupado.