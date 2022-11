O avançado francês Karim Benzema saiu lesionado do treino de hoje da França, em Doha, no Qatar, de acordo com a agência de noticias espanhola EFE, que cita fontes da Federação Francesa de Futebol (FFF).

Depois de vários dias a trabalhar à parte, devido a cansaço muscular, Benzema integrou sem limitações a sessão de seleção francesa, que se estreia terça-feira no Mundial2022, mas foi obrigado a abandonar "abruptamente" o relvado mais cedo devido a problemas físicos. Antes de integrar os trabalhos dos atuais campeões mundiais, o avançado de 34 anos, vencedor da última Bola de Ouro e do prémio de jogador do ano da FIFA, já vinha a ser poupado no Real Madrid, também por causa de questões musculares. A EFE acrescentou que Benzema vai ser submetido a exames nas próximas horas, para determinar a gravidade da lesão. A França vai disputar o Grupo D com Dinamarca, Tunísia e Austrália, estreando-se precisamente na terça-feira frente aos australianos, em Al Wakrah.