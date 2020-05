“O objetivo de todos os jogadores da formação do Benfica é chegar aqui, mas depois é também afirmarmo-nos, aproveitar a oportunidade e desfrutar do momento. É o que estou a tentar fazer”, considerou Gonçalo Ramos, que trabalhou com Bruno Lage na equipa B.

Gonçalo Ramos afirmou que está a aprender alguns pormenores técnicos e táticos com as dicas que os jogadores mais experientes lhe vão dando e considerou que a integração no plantel principal e no grupo de trabalho está a correr “muito bem”.

“Fui muito bem recebido pelos jogadores. Eles acolheram-nos muito bem. O ritmo de treino é diferente. Eles são profissionais, têm mais experiência, é um contexto diferente, mas para a nossa evolução é excelente”, disse o avançado Tiago Araújo, de 19 anos.

O jogador elogiou, entre outras, “as condições de trabalho, o método e o profissionalismo do ‘staff'”, elementos que considera fundamentais para “alcançar os patamares mais elevados” e formulou o desejo de “jogar várias épocas no Estádio da Luz ao serviço do Benfica”.

O médio Rafael Brito, de 18 anos, admitiu que a chamada do treinador Bruno Lage era “algo que ambicionava há muito tempo” e considerou um motivo enorme de orgulho “poder trabalhar e aprender com todos os jogadores da equipa principal”.

“A minha principal meta para o futuro é estrear-me na equipa principal do Benfica, conseguir ser campeão por este cube e poder aproveitar a festa no Marquês de Pombal. Também gostava de poder ganhar uma Liga dos Campeões pelo Benfica”, acrescentou.

Para além de Tiago Dantas, Gonçalo Ramos, Tiago Araújo e Rafael Brito, o treinador Bruno Lage também promoveu à equipa principal os também ‘bês’ João Ferreira, Morato, Paulo Bernardo e Leo Kokubo.

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.