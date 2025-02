"Podemos confirmar que perdemos 28 membros da comunidade da patinagem artística nesse voo", disse o diretor-executivo da US Figure Skating, Samuel Auxier. "Eram atletas incríveis, familiares solidários e compreensivos e treinadores que trabalharam incansavelmente pelos seus atletas. Eram membros queridos da nossa comunidade mundial da patinagem e lamentamos a sua perda."

Os ex-campeões mundiais russos de patinagem em dupla Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estão entre os quatro treinadores que perderam a vida no acidente. A US Figure Skating identificou no Instagram 11 patinadores de 11 a 16 anos que também morreram na colisão aérea. As outras 13 vítimas relacionadas com a patinagem artística eram familiares.

Auxier informou que foi criado um fundo para apoiar as pessoas afetadas diretamente pela tragédia e que haverá "muitas homenagens" às vítimas nos próximos meses. "Que a sua paixão e excelência nos inspirem e nos deem força nos próximos dias", declarou.

Com 67 mortos, esta foi a pior catástrofe aérea nos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu logo após descolar do aeroporto JFK, em Nova Iorque, em novembro de 2001.