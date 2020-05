Em comunicado, o clube explicou que, na sexta-feira, efetuou testes a todos os jogadores, treinadores e funcionários e registou dois casos positivos, mas não revelou o nome do jogador infetado com o novo coronavírus.

O Besiktas acrescentou que tanto o futebolista como o funcionário foram prontamente colocados em quarentena.

Formado nas escolas do Benfica e antigo jogador do Moreirense, aos 25 anos, Rebocho está a cumprir a primeira temporada no Besiktas, por empréstimo dos franceses do Guingamp, e tem como colegas de equipa algumas figuras que passaram pelo futebol português, como o maliano Diaby (cedido pelo Sporting), o norte-americano Tyler Boyd (ex-Vitória de Guimarães e Tondela) e o brasileiro Douglas (ex-Benfica).

Na última quarta-feira, o presidente da Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou que a Liga turca vai ser retomada a partir de 12 de junho, quase dois meses de sido suspensa, devido à pandemia da covid-19.

No primeiro escalão turco atuam 13 jogadores portugueses, incluindo o campeão europeu Ricardo Quaresma (Kasimpasa).