A Supertaça Cândido de Oliveira, entre o campeão Sporting e o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vai disputar-se no dia 3 de agosto, a partir das 20h15. O Estádio Municipal de Aveiro volta a ser palco da discussão do primeiro troféu da época, o que acontecerá pela quinta vez consecutiva.

Como têm sido os resultados do SCP e do FCP?

O Sporting procura o 10.º troféu, na 12.ª participação, enquanto o FC Porto tentará a sua 24.ª conquista, à 34.ª presença.

Esta é a primeira vez que ‘leões’ e ‘dragões’ se vão defrontar em Aveiro, sendo que não se encontram na Supertaça desde 2008: este vai ser o 250.º embate da história do futebol português entre dois dos seus maiores símbolos.

Nos anteriores quatro confrontos entre ambos, o Sporting superiorizou-se sempre, num terceiro jogo nas edições de 1994/95 e 1999/2000 e num embate único em 2006/07 e 2007/08, respetivamente em Leiria e Algarve, respetivamente.

O FC Porto é a equipa com mais troféus (23), seguido de Sporting e Benfica, ambos com nove, enquanto o Boavista tem três êxitos e o Vitória de Guimarães um.

Como comprar bilhetes para o jogo?

Os bilhetes estão à venda desde quinta-feira, dia 18 de julho, "em exclusivo pelos dois clubes envolvidos".

Assim, "não haverá venda na bilheteira FPF nem no Estádio Municipal de Aveiro".

Segundo o FC Porto, "a venda será realizada exclusivamente online, através da plataforma Smartfan" e "a compra estará limitada a um bilhete por sócio com a quota de junho de 2024 regularizada e de acordo com os critérios estabelecidos".

Contudo, existem tipologias diferentes para aquisição de bilhetes, que podem ser consultadas aqui.

O Sporting CP segue o mesmo método e os bilhetes também são comprados online, através da plataforma para esse efeito, exclusivamente para os sócios.

Os bilhetes e as datas de aquisição variam também conforme a tipologia. Todas as informações estão disponíveis neste link.

De referir que, após a compra nos sites dos clubes, os adeptos receberão um voucher que deverá depois ser trocado nas bilheteiras do Estádio José Alvalade e na Loja do Associado do FCP. Nesse momento serão também necessários os documentos do titular.

Quais os preços?

"A Federação Portuguesa de Futebol e os clubes participantes, Sporting CP e FC Porto, já estabeleceram as regras para a disponibilização destes ingressos, que serão vendidos ao preço de €40 (categoria 1), €30 (categoria 2) e €20 (categoria 3)", é referido no site.

O SAPO24 questionou a Federação Portuguesa de Futebol sobre o número de bilhetes colocados à venda, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

Crianças podem ir ver o jogo?

Há limite mínimo de idade, pelo que só "é permitida a entrada a crianças maiores de três anos".

Contudo, "o evento está classificado para maiores de seis anos de idade", pelo que "para crianças com idade compreendida entre os três e os seis anos, portadoras de bilhete válido, é obrigatória a apresentação do termo de responsabilidade devidamente preenchido".

Quantas pessoas cabem no Estádio Municipal de Aveiro?

Projetado pelo arquiteto Tomás Taveira, o Estádio Municipal de Aveiro tem uma lotação para cerca de 32 mil pessoas, sendo o quinto maior estádio português. Foi inaugurado em 15 de novembro de 2003, tendo acolhido dois jogos do Euro2004, ambos da República Checa, com Letónia e Países Baixos.

A sua utilização resume-se à vertente desportiva, com destaque para alguns jogos da seleção nacional e a Supertaça Cândido de Oliveira, que já se realizou em Aveiro 13 vezes desde 2009, tendo sido também a casa emprestada de Académico de Viseu, Tondela e Oliveirense.

Atualmente, é utilizado pelo Beira-Mar, que disputa o Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional. Além do futebol sénior, o clube aveirense tem aqui a funcionar várias secções do clube, designadamente o judo, jiu jitsu, kickboxing, bilhar, xadrez e o atletismo, pagando à Câmara um valor mensal de 1.500 euros.

Contudo, 20 anos depois de ter sido construído, o Estádio Municipal de Aveiro ainda não está totalmente pago e já precisa de obras urgentes, que obrigam a um avultado investimento por parte da autarquia.