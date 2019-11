O experiente Kuipers vai ser auxiliado pelos compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, com o também holandês Pol van Boekel a ser o videoárbitro.

Esta será a quinta vez que o holandês arbitra jogos dos ‘encarnados’, com o primeiro encontro entre ambos a ter mais de 11 anos, quando em 2008/09 dirigiu o Nápoles-Benfica (3-2), da primeira ronda da Taça UEFA.

Na temporada seguinte, o holandês esteve na derrota do Benfica em casa do Liverpool, por 4-1, nos quartos de final da Liga Europa, prova na qual dirigiu, em 2013, a final entre as ‘águias’ e o Chelsea, que os ingleses ganharam por 2-1.

Em 2015/16, nos quartos de final da Liga dos Campeões, Kuipers esteve no empate caseiro do Benfica frente ao Bayern Munique (2-2).