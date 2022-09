A semana na NBA foi de celebração, com a entrada de 13 novos nomes no Hall of Fame, ao passo que no campeonato da Europa de basquetebol as coisas começam a decidir-se. Tudo isso está em destaque no mais recente episódio do Bola ao Ar.

No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, o João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: a classe de Hall of Famers deste ano

e voltam a olhar para o que está a acontecer no Eurobasket

