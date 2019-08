Os tentos do avançado sul-coreano Ui-Jo Hwang (11) e do defesa suíço Loris Benito (47) foram suficientes para os ‘girondinos’ somarem agora quatro pontos, numa classificação em que a liderança é repartida por Lyon, Nice e Rennes, todos com seis pontos, mas como menos um jogo. O Dijon é último só com derrotas, tal como Nimes e Mónaco, que têm menos um jogo e se defrontam no domingo.

Depois da goleada (0-6) sofrida diante do Lyon na última jornada, o Angers, que teve o médio luso Pereira Lage no 'onze' inicial, recebeu e venceu o Metz, por 3-0, com golos de Farid El Melali, aos quatro minutos, de Baptiste Santamaria, aos 43, e de Rachid Alioui, aos 67.

A jogar em casa, o Amiens, que ficou reduzido a 10 elementos à passagem do minuto 31, face à expulsão de Dibassy, aguentou o 'nulo' até minuto 53, quando Kalifa Coulibaly colocou o Nantes em vantagem, anulada por Bongani Zungu, aos 72. Contudo, Moses Simon, aos 85, garantiu o triunfo (2-1) para os visitantes.

O golo de Gaetan Charbonnier, aos 86 minutos, foi suficiente para o Brest, que ainda não perdeu na prova, triunfar na receção ao Reims.

A terceira ronda prossegue no domingo com a receções do Mónaco, de Leonardo Jardim, ao Nimes, do campeão em título, Paris Saint-Germain, ao Toulouse, e do Estrasburgo ao Rennes.