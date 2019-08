Na visita a Dusseldorf e poucos dias depois de ter conquistado a Supertaça alemã, diante do Bayern de Munique, o Dortmund apenas resolveu a eliminatória diante do Uerdingen na segunda parte, inaugurando o marcador através de Marco Reus, aos 49 minutos.

O espanhol Paco Alcácer dilatou a vantagem do Borussia, aos 70 minutos, num livre direto superiormente executado, numa partida em que o internacional português Raphael Guerreiro não foi utilizado pelo técnico Lucien Favre.

Já o Borussia Mönchengladbach venceu por 1-0 na visita ao Sandhausen, da II Liga alemã, graças ao golo de um dos reforços para esta época, o internacional sub-21 francês Marcus Thuram.

O avançado proveniente do Guingamp marcou o único tento da partida, aos 18 minutos, assegurando a passagem do ‘Gladbach’ à ronda seguinte.

O Nuremberga, com o extremo português Iuri Medeiros no ‘onze’, também se apurou para a ronda seguinte, ao bater o Ingolstadt, por 1-0, com um golo do austríaco Nikola Dovedan.

A primeira eliminatória da Taça da Alemanha encerra na segunda-feira, com a visita do detentor do troféu, Bayern de Munique, ao Energie Cottbus, que milita nas divisões regionais.