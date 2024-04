Depois das dunas do Dakar e do Abu Dhabi Desert Challenge, as equipas que disputam o Campeonato do Mundo de Rally-Raid enfrentaram condições radicalmente diferentes no BP Ultimate Rally-Raid Portugal: paisagem mediterrânea, muita lama, água e também alguns pisos duros e até zonas arenosas.

No final do dia, Guerlain Chicherit com o navegador Mathieu Baumel, aos comandos da Toyota Hilux da Overdrive Racing, venceram a primeira etapa com 28 segundos de vantagem para os mais diretos adversários.

"Não nos podemos queixar. O carro está impecável, as especiais são muito variadas e conseguimos um bom ritmo ao longo do dia. Mas ainda há muitos quilómetros para fazer e isto é só o começo”, sublinhou Chicherit.

Também aos comandos de uma Toyota Hilux, Yazeed Al-Rajhi terminou o dia na segunda posição, com o piloto da Arábia Saudita a afirmar: "A prova é espetacular, parabéns à organização, parabéns aos municípios por apoiarem este desporto. É fantástico pilotar em Portugal nestas especiais e com tanto público a apoiar-nos."

Com o terceiro tempo mais rápido do dia, Lucas Moraes confirmou a supremacia das Toyota no dia inaugural do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, com o brasileiro a sublinhar: “Muito divertido, é o que eu posso dizer! É sempre um prazer correr aqui, vemos muita gente no terreno e isso dá-nos uma grande motivação. O carro está perfeito. Estar no top do Mundial, no meio destas lendas... não dá para reclamar!"

O lituano Vaidotas Zala, com o português Paulo Fiúza como navegador, partiram de uma modesta 36ª posição, mas ultrapassaram vários carros no seu MINI JCW Rally Plus, até chegarem ao terceiro lugar ex-aequo com Lucas Moraes.

João Dias tive um desempenho impressionante sendo os primeiro entre as equipas nacionais e os líderes da categoria Challenger. Na categoria SSV, também bom trabalho dos portugueses, com a liderança a pertencer a João Monteiro.