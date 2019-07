Everton inaugurou o marcador para o Brasil aos 15 minutos. Antes de terminar a primeira parte, aos 44, o Peru empatou o jogo com um golo de penálti de Paolo Guerrero. Quando tudo parecia que ia empatado para o balneário, Gabriel Jesus voltou a colocar a canarinha na frente do marcador.

As redes só voltaram a abanar já perto do final do jogo, quando Richarlison converteu com sucesso uma grande penalidade e estabeleceu o 3-1 final.