Esta eliminação (derrota por 3-2), pela expectativa gerada pelo bom desempenho em campo antes de o campeonato parar devido à quarentena e pela situação do adversário, que praticamente perdeu oito titulares durante o interregno, parece que doeu mais no coração do adepto. Era a melhor oportunidade, nos últimos anos, de tirar a equipa da cepa torta e satisfazer um adepto cansado de perder.

O São Paulo tinha feito bons jogos antes da pausa do campeonato, havia vencido a LDU, pela Libertadores, e o Santos, com autoridade. Daniel Alves estava em alta e a filosofia do treinador Fernando Diniz parecia finalmente pronta para dar frutos. Mas os três jogos que fez, após o retorno, foram muito dececionantes. Venceu apenas um, com as reservas, e classificou, com este resultado, o Corinthians para as finais do campeonato. Sofreu seis golos em casa e só não ouviu vaias porque não haviam adeptos nas bancadas.

É facto que as recentes gestões do São Paulo falharam muito no planeamento do futebol, demitiram treinadores em série, venderam jovens promissores e contrataram mal, falharam em criar um ambiente competitivo dentro do plantel e estiveram mal em diversos aspetos extra futebol. Mas para este último jogo, haviam feito a sua parte. Os ordenados estavam sob controlo, pela primeira vez em muito tempo, e o clube teve toda a estrutura para a preparação para este retorno. Não houve nenhuma perda no plantel, para além de Antony que já se sabia que sairia desde o começo do ano. Ou seja, as condições eram ideais para manter o desempenho pré-parada.

Só que, entretanto, o onze titular voltou com os mesmos vícios de um passado recente. Muita circulação de bola e pouco perigo criado, lentidão, e uma sensação de estar numa rotação inferior ao adversário. O São Paulo não transmitia fome de vencer e quando atacava ou lutava, não tinha repertório ofensivo para criar jogadas de perigo. E, para piorar, defensivamente, apresentava falhas graves. Nas duas derrotas, sofreu golos em praticamente todos os ataques que sofreu.