O norte-americano Brooks Koepka, bicampeão no US Open em 2017 e este ano, assumiu a liderança do PGA Championship de golfe, o quarto e ultimo 'major' da temporada, a decorrer no Missouri, nos Estados Unidos.

Na 100.ª edição de um dos mais conceituados torneios do circuito, Koepka fez 66 pancadas (quatro abaixo do par) na terceira volta ao campo do Bellerive Country Club, num dia em que Tiger Woods, vencedor de 14 ‘majors’, entrou na luta pelo triunfo.

Com a volta a ‘fechar’ já na madrugada de Lisboa, final de tarde em Saint-Louis, no Missouri, Koepka subiu duas posições e passou a liderar, com 198 pancadas, menos duas do que o australiano Adam Scott (200) e três para o espanhol Jon Rahm (201).

“Joguei bem. Tive um bom início [com cinco ‘birdies’], com alguns maus ‘swings’ na segunda parte [dois ‘bogeys’], mas consegui melhorar, com algumas pancadas importantes”, disse no final o norte-americano, de 28 anos.

Já Tiger Woods, que está de regresso ao circuito após cinco anos em que viveu problemas pessoais e várias lesões, subiu 13 posições e está no grupo dos sextos classificados, a quatro pancadas da liderança (202).

Tiger Woods, que entregou um cartão com 66 pancadas (quatro abaixo do par), depois de cumprir os 18 buracos com cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima), partilha a sexta posição com cinco golfistas, entre eles o detentor do PGA Championship, o norte-americano Justin Thomas.

“Poderia ter ficado um pouco mais perto da liderança, mas tenho boas hipóteses para amanhã [hoje]”, assinalou Woods, que conta com 14 triunfos em ‘majors’, quatro deles no PGA (1999, 2000, 2006 e 2007), mas que não vence um ‘grande’ desde o US Open de 2008.

Na quarta volta, se conseguir manter a liderança, Koepka, que falhou o Masters por lesão, torna-se o quinto jogador da história a vencer no mesmo ano o US Open e o PGA Championship e o primeiro após Tiger Woods o ter conseguido em 2000.