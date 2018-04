Numa nova publicação na rede social Facebook, o presidente do Sporting confirma processos disciplinares e tenta esclarecer o momento por que está a passar o clube de Alvalade, a horas da partida com o Paços de Ferreira — jogo que esteve para ser jogado com a equipa B dos leões, depois de uma semana complicada nas redes sociais de dirigentes e jogadores.

A horas do jogo com o Paços de Ferreira, Bruno de Carvalho volta às redes sociais para falar do momento que o clube de Alvalade atravessa. Esclarece as últimas horas do Sporting e confirma: "perante a situação grave que se viveu, com a atitude dos jogadores que acabou por manchar o bom nome do Presidente e do Clube, serão mantidos os processos disciplinares".

Sobre o passo atrás que retirou a suspensão dos jogadores que partilharam um comunicado após o jogo com o Atlético de Madrid, o dirigente leonino diz que "chegou à conclusão [de] que a suspensão imposta aos atletas, não teria efeito de castigo mas apenas serviria para ser mais uma desculpa para que não pudessem cumprir as suas funções e as obrigações para que são pagos".

"O Presidente faz e age como quer e onde quer, sendo que a única coisa que o move é e será sempre a defesa dos superiores interesses do Sporting CP e honrar a confiança dos Sócios que o elegeram", justifica.

Num novo comunicado, divulgado na página pessoal de Bruno de Carvalho na rede social Facebook, o presidente leonino diz que os jogadores pediram uma reunião com ele, logo no regresso de Madrid, Espanha, na semana passada. Reunião que “ficou de imediato marcada para este domingo, após o jogo com o Paços de Ferreira”, escreve Bruno de Carvalho.

“Em seguida, foram ter com o treinador, abordando o mesmo assunto.” A reunião deveria contar igualmente com a presença de Jorge Jesus “e outras pessoas da estrutura do futebol”. Porém, “para espanto do Presidente [sic], do treinador e demais pessoas da estrutura, e ao arrepio de tudo o que estava combinado entre todos, os atletas decidiram tratar através dos seus Instagram, aquilo que tinha sido reclamado pelos próprios como devendo ser tratado internamente”, acusa o dirigente leonino.

“Na primeira reunião, ficaram claras duas coisas: a total lealdade do treinador perante o Presidente e quem foram os grandes mentores de toda esta questão, de que fazem parte jogadores que, há anos, exigem sair do Clube de todas as maneiras e feitios”, pode ler-se.

“Aliás, essa situação ainda foi mais vincada quando, a dada altura, um atleta confrontou o Presidente com o facto — que notóriamente [sic] já tinha partilhado com o grupo -, de que o Presidente teria ligado no dia anterior ao líder da Juventude Leonina, pedindo-lhe que batesse nos jogadores, num acto que deixou o Presidente totalmente enfurecido”.

O dirigente do clube de Alvalade terá então ligado para “o líder da referida claque” que, não sabendo que estava em alta voz e a ser ouvido pelo plantel do Sporting, “desmentiu categoricamente esse atleta, e os colegas puderam perceber o nível de manipulação a que se chega dentro deste balneário.”

Bruno de Carvalho diz ainda que nas duas reuniões deste sábado não houve, “nem poderia haver qualquer tentativa” de os jogadores pedirem ao presidente para que se retratasse, “nem dentro do grupo, nem publicamente”. E acrescenta: "É claro para todos que quem manda no Clube é o Presidente, pelo que, os retratamentos ou não que possa ter necessidade de fazer, acontecerão sempre em actos eleitorais ou AG's com os Associados, e nunca por exigência de assalariados ou colaboradores do Clube.”

“Não podemos compactuar com joguinhos de ‘bastidores’ internos, prejudicando os grupos e com atitudes de ‘ameaças e pressões’ a colegas, sobretudo quando já havia uma reunião marcada para hoje, após o jogo, acordada por todos — Presidente, treinador e atletas”, diz o dirigente.

O presidente do clube de Alvalade diz que esta questão “tem sempre na sua base a tentativa de esconder insucessos, e promover na opinião pública um novo sentimento de revolta” e denuncia os “mentores” que “terão aprendido a fazer, certamente, com as lições que tiveram durante o célebre e triste episódio protagonizado por alguém que, com uma agenda própria, tentou, com relativo sucesso, virar os sportinguistas contra o seu Presidente".

“Estamos a fazer este comunicado pois não permitiremos, através do nosso silêncio como fizémos [sic] no passado, uma nova situação como a que ficou conhecida no universo sportinguista como ‘o caso Marco Silva’”, recorda o dirigente.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira às 20:15 (em jogo transmitido pela Sport TV), numa altura em que os ‘leões’ atravessam uma crise. A partida terá arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.

Um ‘post’ após o 0-2 no reduto do Atlético de Madrid, para a Liga Europa, provocou uma reação pública dos jogadores e a resposta do líder foi dizer que os jogadores, apelidados de “meninos mimados’, estavam todos suspensos.

Uma reunião de última hora terá pacificado, pelo menos para fora, o conflito entre presidente e jogadores, já que, em conferência de imprensa, o treinador Jorge Jesus disse que não havia suspensos e os melhores jogariam.

Ainda assim, é grande a expectativa para tudo o que vai acontecer em Alvalade, onde o Sporting pode ganhar folga na luta pelo terceiro lugar, depois do empate a dois golos cedido pelo Sporting de Braga no reduto do Feirense.

Em atualização