Bruno de Carvalho anuncia recandidatura na sua página no Facebook.

"Contamos com todos os sportinguistas, contamos com todos os associados, é fundamental manter o Sporting nas mãos dos sportinguistas, é esta a nossa mensagem" afirmou Bruno de Carvalho ao anunciar a sua recandidatura à presidência do Sporting.

"Decidimos de novo enfrentar a vontade dos sócios, com a esperança de continuarmos num rumo, num caminho, de continuarmos fiéis. A 8 de setembro, contamos com todos os sportinguistas", disse, num vídeo em direto na sua página na rede social Facebook.

"Convido-vos a estarem presentes na conferência de imprensa na próxima quarta-feira (11 de julho), às 20 h, no Hotel GRAND VIP (Av. 5 de Outubro), em Lisboa", escreveu no post associado ao vídeo.

Bruno de Carvalho anunciou hoje a sua recandidatura à presidência do Sporting, depois de ter sido destituído da liderança em assembleia geral a 23 de julho.

Na sequência da destituição de Bruno de Carvalho, decidida pela maioria dos sócios reunidos em assembleia geral em 23 de junho, tinham surgido já outros quatro candidatos às eleições de 08 de setembro: Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Dias Ferreira.

Até às eleições, o Sporting é liderado por uma comissão de gestão presidida por Artur Pereira Torres, que designou José Sousa Cintra para o comando da SAD.

O antigo presidente contratou José Peseiro para treinador da equipa principal.