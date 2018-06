Bruno de Carvalho, presidente destituído este sábado, 23 de Junho, do Sporting Clube de Portugal, editou a publicação de Facebook em que anunciava que iria impugnar a Assembleia Geral que ditou o seu afastamento. A edição vem acompanhada de um pedido de desculpas. Uma coisa reitera: vai a eleições.

"Venho pedir desculpa a todos pelas coisas que escrevi neste post. Já alterei o texto pois, apesar da frustração e sentimento de revolta terem sido tremendos, nunca devia ter escrito muito do que escrevi. Desculpem este meu lado humano que teve a fraqueza de ficar arrasado com tudo o que vi e senti na AG."

É assim que Bruno de Carvalho começa a publicação agora editada, onde antes anunciava que ia impugnar a Assembleia Geral que destituiu o Conselho Diretivo que presidida (com 71,36% votos a favor da destituição, contra 28,64%).

De recordar que no passado dia 24 de junho, Bruno de Carvalho anunciou, também no Facebook que não aceitava a nomeação de Sousa Cintra para a presidência da SAD, referindo ainda que ia impugnar os resultados da assembleia geral de sábado e apresentar nova candidatura à presidência do clube.

Na publicação agora editada, já sem recursos a ofensas e sem referência à dita impugnação, Bruno de Carvalho reitera a recandidatura:

"Porque temos de dar a voz aos Sportinguistas mas temos de ser correctos na sua avaliação e depois no cumprimento das formalidades, vou a eleições. Vamos ver quem vence!Eu vou à luta! Por muito que me queira afastar, não consigo! Bem sei o que disse amargurado, traído, ferido, mas NÃO consigo... Amo o Sporting CP e quero continuar a acreditar num Sporting CP onde não exista um divisão constante entre "Viscondes" e Sportinguistas de segunda. Tem de ser um Clube de todos e para todos! Eu posso perder mas sim: não vou desistir! Até que os sócios me abandonem em definitivo quero acreditar que pode existir um Sporting CP renovado e a continuar no Rumo Certo!"