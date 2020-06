Já em período de compensações, o árbitro assinalou novo penálti contra o Tottenham que deixou José Mourinho furioso, por alegada falta sobre Bruno Fernandes, mas a infração não existiu e o médio português tentou forçar o castigo máximo, que seria revertido pelo videoárbitro.

Com este empate, o Manchester United mantém-se em quinto lugar, com 46 pontos, enquanto o Tottenham é oitavo, com 42.

No outro jogo de hoje da 30.ª jornada, o Southampton foi ao terreno do Norwich, lanterna-vermelha, vencer por 3-0, com os três golos a serem marcados depois do intervalo, aos 49, 54 e 79 minutos, por Danny Ings, Stuart Armstrong e Nathan Redmond, respetivamente.

Com este triunfo, o Southampton é 13.º, com 37 pontos, enquanto o Norwich é o último da tabela classificativa, com 21.