"Na perspetiva do campeonato vale apenas três pontos e é com essa intenção que vamos para ganhar. Mas é claro que há outra dimensão: é o dérbi, um dos jogos mais importantes em termos nacionais, seja em que escalão for. É sempre um jogo especial, os adeptos querem que a sua equipa vença e nós queremos que a equipa tenha um bom comportamento", disse.

Já sobre o diferendo entre as claques e a direção do Sporting, o que tem afetado o ambiente no Estádio José Alvalade, o treinador do Benfica preferiu não se imiscuir na questão. Em sentido inverso, apelou a um jogo sem incidentes e ilustrou o pedido com a relação de amizade entre os ‘rivais’ Bruno Fernandes e Pizzi.

"O mais importante para cada adepto é apoiar a sua equipa. O que mais espero é que não haja problemas antes, durante e após o jogo. O melhor exemplo é olhar para a relação do Bruno Fernandes e do Pizzi: dentro de campo, se tiverem de meter o pé, metem, podem chamar nomes um ao outro e depois cada um vai para sua casa e trocam piropos no Instagram. Há que viver de forma apaixonada durante 90 minutos", concluiu.

O dérbi da 17.ª jornada da I Liga entre o Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e o Benfica, primeiro, com 45, está agendado para esta sexta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade.