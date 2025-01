“Nesta fase, os jogadores têm de continuar a oferecer a dinâmica ofensiva que fomos criando nestes quatro meses, com muitos jogos e pouco tempo para treinar. Eles têm estado disponíveis para aprender e fazer crescer a nossa maneira de jogar. Eu quero é que a dinâmica ofensiva, a organização defensiva e a atitude não se percam com essas mudanças e que estejam sempre do primeiro ao último minuto”, assumiu o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta que vai decidir o vencedor da 18.ª edição da Taça da Liga, no auditório do centro de treinos das ‘águias’, no Seixal, Bruno Lage apontou que as expectativas do clube “são as melhores” para obter a taça.

“Não acredito em vantagens psicológicas [do Sporting]. Acredito em ter a mentalidade certa para fazermos um bom jogo. Preparámo-nos muito bem para, durante a partida toda, jogar bem, ser agressivos e, quando estivermos no máximo, marcar golos”, disse.

Em 29 de dezembro, em duelo da 16.ª jornada da I Liga, o Benfica foi ao reduto do rival lisboeta e perdeu por 1-0, mas o treinador salientou que os ‘encarnados’ estão prontos “taticamente, fisicamente, estrategicamente e mentalmente” para conquistar o troféu.

“Não temos tempo para olhar para o último jogo. O nosso foco e atenção tem de ser já no jogo seguinte. A nossa forma de estar é fazer uma análise concreta e real, passar ao plantel o que temos de fazer melhor no próximo jogo e exigir que isso seja feito dentro de campo”, realçou, quando questionado sobre os dois jogos com o Sporting de Braga, que se seguiram ao desaire contra os ‘leões’, com uma derrota (2-1) e um triunfo (3-0).

Bruno Lage expressou ter ficado satisfeito com o rendimento de Schjelderup no duelo das meias-finais, depois da escassa utilização até ao momento, mas lembrou jogadores que também têm poucos minutos, como Rollheiser, Prestianni, Bajrami ou João Rego.

“À medida que vão tendo oportunidades, têm de justificar que merecem jogar, seja a titular ou a sair do banco. Muitas vezes, no mercado de janeiro, os jogadores desistem de lutar pela posição e querem que aconteça tudo muito rápido. Há uns anos, tinham mais paciência para lutar contra a adversidade. Se educarmos estes miúdos a saírem à primeira dificuldade, chegam a outro lado e, em janeiro, eles vão querer sair outra vez. Temos de corresponder e ajudar todos a adaptarem-se à exigência do clube”, explicou.

A 18.ª edição da Taça da Liga vai ser decidida pela quinta vez seguida em Leiria, onde o Benfica procura o oitavo troféu na nona final, frente a um Sporting que parte em busca do quinto título, no oitavo jogo decisivo, em duelo marcado para sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, e arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.