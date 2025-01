Bruno Santos chega ao fim da 11ª etapa sem precalços. Esta é a penúltima e tem como palco o Empty Quarter, um dos maiores desertos do planeta e a maior área contínua de areia do mundo.

Os pilotos deviam cumprir 300km, mas o nevoeiro não permitiu que os helicópteros garantissem a segurança dos pilotos e assim a distância foi encurtada.

Todos os dias Bruno Santos conta no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok do SAPO24 como está a correr a sua participação no Rally Dakar 2025.

A 47.ª edição do Rally Dakar começou dia 2 de janeiro e termina dia 17 do mesmo mês.