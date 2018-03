O Schalke 04 segurou hoje a vantagem no segundo lugar da liga alemã de futebol, ao bater fora o Mainz, por 1-0, no jogo inaugural da 26.ᵃ jornada da ‘Bundesliga’.

O golo que deu os três pontos ao Schalke 04 foi marcado aos 55 minutos pelo médio Daniel Caligiuri, assistido pelo argelino Nabil Bentaleb.

A vitória deixa a equipa comandada por Domenico Tedesco em segundo lugar, com 46 pontos, mais quatro do que o Borussia Dortmund, terceiro, que no domingo recebe o Eintracht Frankfurt.

O Mainz, que tinha com o jogo de hoje a oportunidade de sair provisoriamente dos lugares de despromoção, mantém-se em 16.° e antepenúltimo da ‘Bundesliga’, liderada com grande vantagem pelo Bayern Munique.